مقتل وإصابة 3 أشخاص بنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بمقتل وإصابة 3 أشخاص جراء نزاع عشائري حول مبلغ مالي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا كبيرا أندلع بين عشيرتي آل عواد وآل عمر (بيت خضير) في قرية الصديفة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف أن "النزاع أدى لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، أحدهما موظف في دائرة صحة ذي قار"، مبينا أن "سبب النزاع هو خلاف على مبلغ مالي بسبب عملية بيع أرض زراعية بين الطرفين".

وتابع أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث، وقامت بفرض سيطرتها بالقوة على المنطقة".