مقتل وإصابة 3 أشخاص بـ"الخطأ" جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بإطلاق نار بـ"الخطأ" شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أفراداً من عشيرة الهصاصرة أطلقوا النار على عجلة بداخلها ثلاثة أشخاص، ما أدى الحادث إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وبين أن "الحادث وقع بالخطأ بعدما اشتبه مطلقو النار بحصول هجوم عليهم من قبل أفراد عشيرة آل مصدگ التي دخلت في الآونة الأخيرة بنزاع عشائري مسلح معهم".

وأوضح المصدر أن "المجنى عليه هو أحد رجال الأعمال المعروفين في المنطقة"، مضيفاً أن "قوة من الجيش باشرت بحملات دهم وتفتيش واسعة في المنطقة".