مقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار لغم من مخلفات الجيش السابق جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بسقوط ضحية وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي في احدى مناطق المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "لغماً مضاداً للأشخاص مزروع في منطقة ام عنيج جنوبي محافظة ذي قار، انفجر على رعاة أغنام وأدى لمقتل أحدهم وإصابة الآخران بجروح متفاوتة".

وبين ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

يشار إلى أن مخلفات الجيش السابق ما زالت منتشرة في أغلب المحافظات العراقية، وعلى الرغم من مرور عشرات السنين إلا أنه لم يتم رفع إلى جزء يسير من هذه المخلفات التي تتسبب بين وقت وآخر بمقتل وإصابة العشرات من العراقيين.