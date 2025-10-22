مقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار قنبلة يدوية بـ"الخطأ" في ديالى

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل رجل وإصابة اثنين آخرين بانفجار قنبلة يدوية وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً كان يعبث بقنبلة يدوية فانفجرت وأدت إلى مقتله وإصابة اثنين آخرين كانا برفقته، في منطقة (گصب) قرب طريق بغداد - كركوك شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث.