صحة ذي قار: مقتل وإصابة 18 شخصاً باحتجاجات الناصرية (تحديث)

شفق نيوز/ أفادت مديرية صحة ذي قار، بمقتل وإصابة 18 شخصاً بين صفوف المتظاهرين وأفراد أمن خلال صدامات عنيفة، يوم الاثنين، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال الناطق باسم صحة ذي قار، عمار الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المتظاهرين توفي اليوم متأثرا بجراحه فيما أصيب 5 آخرون بجروح".

وبين، أن "القوات الأمنية سجلت إصابة 12 عنصرا بجروح نتيجة الصدامات مع المتظاهرين".

ووقعت أعمال العنف أمام مبنى المحافظة حيث خرج العشرات للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار، إلا أن قوات الأمن حاولت تفريق المحتجين ما أشعل الصدامات بين الجانبين.