مقتل وإصابة 10 أشخاص بهجوم مسلح في ديالى

شفق نيو /أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بمقتل وإصابة 10 مدنيين بهجوم مسلح في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحين مجهولين هاجموا باسلحة كلاشنكوف ومتوسطة مزارعين في مزرعتهم في قرية البو بالي التابعة لقضاء الخالص، (20 كم شمال شرق بعقوبة).

وأكد أن "الهجوم أوقع 7 قتلى بينهم امرأتين، وإصابة ثلاثة آخرين نقلوا إلى مستشفى الخالص".

وبين المصدر وبحسب المعلومات الأولية ان "الهجوم ثأر عشائري قديم وليس إرهابي"، مشيرا إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث بحثا عن منفذي الهجوم".

وشهدت قرية البو بالي العام الماضي هجوما لداعش أوقع أكثر من 15 ضحية ومصاب.