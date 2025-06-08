مقتل وإصابة نحو 10 أشخاص في نزاع عشائري عنيف جنوبي العراق

شفق نيوز/ قُتل شخص وأُصيب نحو عشرة آخرين بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، جراء نزاع عشائري عنيف اندلع بمحافظة ميسان، جنوبي العراق.

وأفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، بأن "النزاع اندلع بين عشيرتي السواعد وآل خميس في ناحية السلام، على خلفية خلاف سابق بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل شخص في موقع الحادث، وإصابة نحو عشرة أشخاص إصابات أولية متفاوتة".

وأضاف أن "القوات الأمنية شددت من إجراءاتها في المنطقة، وأحكمت سيطرتها على مداخل ومخارج ناحية السلام، في إطار مساعيها لملاحقة المتورطين واحتواء التوتر".