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مقتل وإصابة ٣ مدنيين بهجوم مسلح في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-12-14T05:59:19+0000
مقتل وإصابة ٣ مدنيين بهجوم مسلح في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، بمقتل رجل وإصابة اثنين من أفراد عائلته بهجوم مسلح في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين هاجموا في ساعة متأخرة من ليلة أمس بأسلحة رشاشة منزل مواطن في حي الرسالة التابع لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين ما أسفر عن مقتل رب الأسرة وإصابة زوجته ونجله بجروح.

وأضاف، أن قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته، مبينا أن التحقيقات الأولية أكدت أن الحادث جنائي ولم تتضح أي دلائل بضلوع داعش في الهجوم.

وتتعرض مناطق صلاح الدين بين الحين والآخر لهجمات ليلية تستهدف المنازل أغلبها بدوافع إرهابية وقسما منها ثارات شخصية.

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