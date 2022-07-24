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مقتل وإصابة عدد من عناصر داعش بإحباط تعرض شمالي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-07-24T20:59:44+0000
مقتل وإصابة عدد من عناصر داعش بإحباط تعرض شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأحد، بمقتل وإصابة عدد من عناصر داعش بإحباط تعرض إرهابي شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن مجموعة من عناصر داعش قادمة من منطقة (الجزيرة) حاولت الاقتراب من مقر لواء ٥١ الحشد العشائري في أطراف جبال مكحول قرب معمل الأسمدة شمالي قضاء بيجي عند حدود قضاء الشرقاط.

واضاف، أن قوات الحشد تصدت لعناصر داعش بأسلحة القاذفات وتمكنت من قتل وإصابة عدد من عناصر داعش لم يحص عددهم بدقة، مبينا أن الكاميرات الحرارية رصدت قيام عناصر داعش بإخلاء قتلى وجرحى والفرار إلى مناطق بعيدة"

وتتعرض مناطق أطراف شمالي صلاح الدين لهجمات وتعرضات مستمرة لقربها من منطقة الجزيرة الساخنة الواقعة بين نينوى والانبار وصلاح الدين والتي تحوي فراغات أمنية ومعاقل لعناصر التنظيم الإرهابي.

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