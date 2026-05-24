مقتل وإصابة عدد من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بانفجار عبوة ناسفة في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل وإصابة عدد من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بانفجار عبوة ناسفة في نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العبوة انفجرت في جزيرة الحضر بالمحافظة.

وأضاف أنها تسببت بمقتل عنصرين من الجهاز، وإصابة 5 آخرين.

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر بمقتل شاب من مواليد 2001 إثر انفجار لغم أرضي في مرتفعات الطيب الواقعة على الشريط الحدودي بين العراق وإيران ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ميسان.

وأضاف أن "المؤشرات الأولية تفيد بأن اللغم يعود إلى حقبة قديمة، والمنطقة ما تزال تضم مقذوفات وألغاماً من مخلفات حرب الثمانينات، والتي تتسبب بين فترة وأخرى بوقوع ضحايا".