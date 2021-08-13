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مقتل وإصابة طفلين بنزاع مسلح جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-13T09:46:17+0000
مقتل وإصابة طفلين بنزاع مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، بمقتل واصابة طفلين بنزاع مسلح وسط القضاء.

وأبلغ المصدر وكالة وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بالأيدي بين أبناء عم تحول لنزاع مسلح وقع بمركز قضاء الميمونة، واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف، أن "النزاع أسفر عن مقتل طفل في العاشرة من عمره وإصابة آخر بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما نقلت الطفل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر،بالقول إن "القوات الأمنية لاحقت الجناة، لكنهم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة فيما تركوا عجلاتهم وسط سوق مدينة والتي استولت عليها القوات الأمنية".

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