مقتل وإصابة شخصين في مشاجرة وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة ابنه بمشاجرة وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام المسدسات، حيث قام ثلاثة أشقاء بإطلاق النار على صاحب معرض للسيارات وابنه في منطقة النهضة وسط بغداد".

وبين أن "صاحب المعرض فارق الحياة فيما أصيب ابنه بجروح"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، واعتقال الأشقاء الثلاثة".