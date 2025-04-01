ثأر عشائري يوقع ضحيتين و"دنبلص" ينهي حياة صديق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة شخصين اثنين بهجوم مسلح وسط العمارة مركز محافظة ميسان.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم ضد شخصين اثنين أمام مبنى قائممقامية العمارة، حيث أدى الهجوم لمقتل شخص واحد وأصابة اخر بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "دوافع الهجوم هي ثأر عشائري بين الطرفين، حيث نقل الجثة للطب العدلي، والمصاب للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وفي المثنى، أخبر مصدر امني الوكالة، بأن "أصدقاء اثنين مخمورين في منطقة ال معالي وسط مدينة السماوة، حصل شجار بينهما ثم تطور إلى قيام أحدهم بقتل صديقه بواسطة آلة حادة (دنبلص)".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، وملاحقة الجاني".