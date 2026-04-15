مقتل وإصابة شخصين بشجار وانتحار بظروف غامضة وضبط مخدرات جنوب وغرب العراق

شفق نيوز- ذي قار/ الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر في شجار نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين على امرأة، بالإضافة إلى تسجيل حالة انتحار في مدينة الناصرية، فيما أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية إحباط محاولة تهريب أكثر من 30 كغم من المخدرات كانت محمولة بواسطة بالون هوائي عبر الشريط الحدودي في محافظة الأنبار.

وعن تفاصيل الشجار الدامي جنوب العراق، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاً قتل وأُصيب آخر بجروح بليغة نتيجة مشاجرة مسلحة في قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية اعتقلت 7 أشخاص، فيما هرب الجاني إلى جهة مجهولة الهوية"، لافتاً إلى أن "الشجار سببه خلافات سابقة بين الطرفين على امرأة".

وفي ذي قار أيضاً، قال المصدر، إن "شخصاً في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص داخل منزله، دون معرفة دوافع الانتحار حتى الآن، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

ومن الجنوب إلى غرب العراق، حيث أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تزن أكثر من (30) كغم بمجموع أكثر من 176 ألف حبة مخدرة كانت محمولة بواسطة بالون هوائي عبر الشريط الحدودي غربي محافظة الأنبار، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية".