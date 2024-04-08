مقتل وإصابة شخصين بحادثين منفصلين في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدران أمنيان، يوم الإثنين، بمقتل وإصابة شخصين بحادثين مختلفين في بغداد وذي قار.

وقال مصدر امني في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الحسينية شمال العاصمة ما أسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار".

في السياق، ذكر مصدر في ذي قار لوكالة شفق نيوز، ان "تبادل اطلاق حصل بمنطقة حي اريدو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب خلاف على مبلغ مالي بين طرفين"، لافتا إلى أن "تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة أحد الأطراف برصاصتين في جسده".

وبين المصدر، ان "قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث على الفور وقامت بنقل المصاب للمشفى لغرض تلقي العلاج، وضبط اسلحة واعتقال الطرف الثاني".