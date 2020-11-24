مقتل وإصابة أربعة أشخاص بنزاع على ملعب في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى يوم الثلاثاء بأن مدنيين أثنين قُتلا، وأصيب أثنان آخران بجروح جراء نزاع نشب حول انشاء ملعب في ناحية السعدية 60 كم شمال شرق مدينة بعقوبة.

ونقل المصدر تفاصيل الحادث لوكالة شفق نيوز، قائلا ان "احد الاشخاص حاول انشاء ملعب في اطراف ناحية السعدية وتم منعه رسميا ومن قبل الاهالي في وقت سابق وحاول مرة اخرى اليوم الشروع بالملعب، ونشب نزاع "عشائري" مع الاهالي اسفر عن اصابة صاحب مشروع الملعب بجروح بليغة .

واضاف المصدر ان "ذوي واقارب المصاب هاجموا الطرف الاخر بالاسلحة وقتلوا شخصين واصيب ثالث بجروح فيما حضرت قوة امنية الى مكان الحادث لاحتواء الموقف"، مشيرا الى انه تم نقل جثتي الضحيتين الى الطب العدلي والمصابين للمستشفى الى جانب فتح تحقيق لكشف اسباب وملابسات الحادث".

وتعد ناحية السعدية المتنازع عليها بين اربيل وبغداد من المناطق الساخنة بالاحداث الامنية طيلة الاعوام المنصرمة الى جانب الصراعات الاثنية والسياسية.