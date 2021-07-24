قتيل وجرحى واضرار جسيمة بمركز صحي جراء نزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت باندلاع نزاع عشائري مسلح في ناحية العزير في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن النزاع أسفر عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح.

وبيّن أن قوات الأمن تدخلت وأنهت النزاع، فيما فر المتنازعون الى جهة مجهولة خشية من الاعتقال.

والقت قوات الأمن القبض على (6) اشخاص لاشتراكهم بالنزاع، وفقا للمصدر.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم صحة ميسان محمد الكناني لوكالة شفق نيوز: سجلنا ٣ جرحى فقط بالنزاع العشائري في ناحية العزير ولم نسجل اية حالة قتل.

وأشار إلى تعرض مركز ناحية العزير الصحي، إلى إطلاق رصاص حي كثيف نتيجة النزاع ما تسبب بأضرار مادية كبيرة فيه وتوقف شبه تام لمنظومة التبريد الموجودة فيه.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.