مقتل وإصابة ثلاثة من أُسرة واحدة إثر نزاع "عنيف" على ميراث شمال شرقي ديالى

شفق نيوز - ديالى/ بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باندلاع نزاع مسلح عنيف الليلة الماضية بين عدد من الأشقاء بسبب خلاف على ميراث، وذلك في منطقة "بروانة" التابعة لقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شقيقين فتحا النيران صوب شقيقين آخرين لهما ما أسفر عن مقتل أحدهما ونجله وإصابة الثالث بجروح، مشيراً إلى نقل المصاب إلى المستشفى، والجثتين إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

من جانبها أكدت قيادة شرطة ديالى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن "الجريمة" ارتُكبت من قبل شقيقين للمجني عليهم، حيث أقدما على إطلاق النار عليهم بسبب تلك الخلافات، مما أدى إلى مقتل الأب ونجله وإصابة الشقيق الثالث بجروح.

وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها التحقيقية، حيث تم تشكيل فريق عمل أمني مختص لمتابعة القضية وتعقب الجناة، مشيراً إلى أن الجانيين لاذا بالفرار إلى إحدى المحافظات الشمالية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لتعقب تحركاتهما وإلقاء القبض عليهما وتقديمهما إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، منوهاً إلى أن أحد الجانيين يحمل الجنسية البريطانية.

وأكدت قيادة شرطة ديالى أن القضية تحظى بمتابعة مباشرة ومستمرة، وأن القوات الأمنية لن تدخر جهداً في ملاحقة الجناة حتى إلقاء القبض عليهما، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الإفلات من العقاب.

وفي حادث آخر أقدم شخص على رمي قنينة زجاجية بداخلها مادة البنزين (مولوتوف) على منزل شقيقه الذي يعمل موظفاً في أمانة بغداد ضمن منطقة الكمالية شرقي العاصمة دون إصابات تذكر فقط أضرار مادية.

وأشار مصدر في الشرطة المحلية ببغداد لوكالة شفق نيوز، إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وأودعته التوقيف على ذمة التحقيق، مشيراً إلى أن الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية.