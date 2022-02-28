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مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص إثر نزاع عشائري في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-02-28T19:45:26+0000
مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص إثر نزاع عشائري في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بمقتل واصابة ثلاثة أشخاص إثر نزاع عشائري وقع شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً اندلع مساء اليوم، في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بين عشيرتين واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف المصدر، أن "النزاع اندلع بسبب خلافات سابقة بين الطرفين"، مبيناً أن "النزاع انتهى بمقتل شخص من أحد أطراف النزاع، يعمل منتسباً أمنياً في مديرية شرطة الديوانية، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة".

وأشار المصدر، إلى أن "قوات الأمن فرضت السيطرة على النزاع، وقامت بملاحقة المتسببين به".

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