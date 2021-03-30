مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية يوم الثلاثاء بمقتل شخص على يد آخر فيما لقي مراهق مصرعه وحاولت شابة الانتحار في حوادث متفرقة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن مدنيا قُتل من قبل شخص آخر بسبب خلاف على أرض زراعية في منطقة السعادة شرقي العاصمة بغداد.

ووفقا للمصادر فإن شابا من مواليد 2006، لقي حتفه إثر التفاف حبل الارجوحة حول رقبته داخل داره، ضمن منطقة عكركوف في بغداد.

هذا وأقدمت شابة من مواليد 1997 على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسها من سلاح مسدس داخل دارها، في منطقة الوشاش مما أدى إصابتها بكتفها الأيمن وتم نقلها الى المستشفى، بحسب المصادر.

واندلع حريق اثر تماس كهربائي داخل معمل بغداد لصناعة الانابيب البلاستيكية ضمن منطقة بوب الشام شمالي بغداد.

وقال مصدر في الدفاع المدني إنه تم اخماد الحريق من قبل الاطفاء، مشيرا إلى أن الحريق ادى الى احتراق جزء من المعمل دون تسجيل اي اصابات بشرية.