سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T09:55:14+0000
مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية يوم الثلاثاء بمقتل شخص على يد آخر فيما لقي مراهق مصرعه وحاولت شابة الانتحار في حوادث متفرقة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن مدنيا قُتل من قبل شخص آخر بسبب خلاف على أرض زراعية في منطقة السعادة شرقي العاصمة بغداد.

ووفقا للمصادر فإن شابا من مواليد 2006، لقي حتفه إثر التفاف حبل الارجوحة حول رقبته داخل داره، ضمن منطقة عكركوف في بغداد.

هذا وأقدمت شابة من مواليد 1997 على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسها من سلاح مسدس داخل دارها، في منطقة الوشاش مما أدى إصابتها بكتفها الأيمن وتم نقلها الى المستشفى، بحسب المصادر.

واندلع حريق اثر تماس كهربائي داخل معمل بغداد لصناعة الانابيب البلاستيكية ضمن منطقة بوب الشام شمالي بغداد.

وقال مصدر في الدفاع المدني إنه تم اخماد الحريق من قبل الاطفاء، مشيرا إلى أن الحريق ادى الى احتراق جزء من المعمل دون تسجيل اي اصابات بشرية.

related

مقتل واصابة عدد من الاشخاص بينهم شرطي مرور بحوادث متفرقة ببغداد

Date: 2020-02-23 21:01:47
مقتل واصابة عدد من الاشخاص بينهم شرطي مرور بحوادث متفرقة ببغداد

حالتا إنتحار ببغداد والعثور على جثة ممزقة ومقطوعة الرأس بكربلاء

Date: 2020-11-19 10:05:52
حالتا إنتحار ببغداد والعثور على جثة ممزقة ومقطوعة الرأس بكربلاء

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

هجوم مسلح يستهدف برج مراقبة قرب بغداد

Date: 2020-10-25 18:10:10
هجوم مسلح يستهدف برج مراقبة قرب بغداد

القبض على شخص سرق 200 مليون دينار عراقي في بغداد

Date: 2020-12-16 09:02:38
القبض على شخص سرق 200 مليون دينار عراقي في بغداد

الإعدام مرتين للمرأة التي القت بطفليها في نهر دجلة ببغداد

Date: 2021-02-18 09:45:41
الإعدام مرتين للمرأة التي القت بطفليها في نهر دجلة ببغداد

في بغداد .. امرأة تقتل زوجها وتضرم النار بجسده "لتحرشه ببناتها"

Date: 2020-05-17 13:16:17
في بغداد .. امرأة تقتل زوجها وتضرم النار بجسده "لتحرشه ببناتها"

واقعة "انفجار الدراجة".. قوة أمنية "كبيرة" لنقل الجريح من المستشفى

Date: 2021-03-23 21:15:24
واقعة "انفجار الدراجة".. قوة أمنية "كبيرة" لنقل الجريح من المستشفى