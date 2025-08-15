مقتل وإصابة تاجريّ مخدرات باشتباك مسلح مع القوات الأمنية في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة، عقيل الفريجي، يوم الجمعة، عن مقتل وإصابة تاجريّ مخدرات خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية شمالي المحافظة.

وقال الفريجي لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية وردت من العاصمة بغداد قادت الأجهزة الأمنية في البصرة إلى الكشف عن أفراد هذه العصابة المكونة من شخصين اثنين، وتم استدراجهما بكمين في قضاء القرنة شمالي المحافظة".

وأضاف أن "تاجريّ المخدرات اشتبكوا مع الأجهزة الأمنية ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح تم نقله على إثرها للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية صادرت العجلة التي كانا يستقلانها وكان بداخلها كيلوغراماً من المواد المخدرة"، لافتاً إلى أن "الاثنين صادرة بحقهمأ أوامر قبض من القضاء العراقي".