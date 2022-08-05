مقتل وإصابة امرأتين ومصرع شخصين وجرح آخر بحوادث في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل امرأة على يدي زوجها وذلك في ناحية "شوان" جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلا فتح النيران من سلاح كان بحوزته في وقت متأخر من ليلة أمس في ناحية شوان صوب زوجته وزوجة أخيه مما أسفر عن مقتل الأولى وإصابة الثانية بجروح.

ووفقا للمصدر ذاته فإن هذا الرجل وبعد قيامه بهذه الفعلة أطلق النار على نفسه بهدف الإنتحار مما ادى إلى إصابته بجروح نُقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، عثرت قوات الشرطة المحلية على جثة شخص (عامل بناء ) مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي ٤٠سنة اثر سقوطه من الطابق الثاني لدار قيد الأنشاء ضمن منطقة الامين شارع المكاتب شرقي العاصمة بغداد.

وفي محافظة نينوى غرق شاب بعمر 18 عاما في نهر دجلة قرب حاوي يارمجة بالجانب الايسر من الموصل وذلك اثناء نزوله للسباحة في النهر، وفقا لمصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

يذكر أن قرابة 15 شخصا قد غرقوا خلال اقل من شهر في محافظة نينوى، وأصدرت الحكومة المحلية قرارا يقضي بمنع السباحة في النهر لكن سكان المدينة لم يلتزموا بالقرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

هذا وتحاول دوريات الشرطة النهرية منع المراهقين والأحداث من النزول الى النهر الا انها لاتمتلك عددا كافيا وزوارق لتغطي المساحة التي يمر منها نهر دجلة عبر مدينة الموصل.