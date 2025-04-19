مقتل وكيل مواد غذائية طعناً داخل سوق شعبية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل وكيل مواد غذائية شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين اعترضوا طريق وكيل (مواد غذائية) في السوق الرئيسي بقضاء الشطرة شمال الناصرية وقتلوه طعنا بسكين حادة".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".