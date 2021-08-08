مقتل وغرق 3 شبان والقبض على 69 مطلوباً جنوبي العراق

شفق نيوز/ شهدت محافظات ذي قار وميسان والبصرة جنوبي العراق، يوم الاحد، غرق شابين في أحد الأنهر أثناء السباحة، فيما قُتل شاب وأصيب آخر بمشاجرة مسلحة، في حين ألقي القبض على 69 مطلوباً للسلطتين الأمنية والقضائية.

وقال مصدر أمني في محافظة ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن "شابين اثنين من مواليد 2003 و2004 على التوالي، غرقا بأحد أنهر قضاء الفجر أقصى شمالي محافظة ذي قار أثناء تعلمهما السباحة".

وبين أنه "تم انتشال جثة أحدهما، فيما لم يُعثر على جثة الآخر وتواصل القوات الأمنية البحث عنها لغرض انتشالها".

واضاف المصدر، أن "قوة من الجيش نفذت عملية عسكرية كبرى جنوبي الناصرية على خلفية تكرار النزاعات العشائرية المسلحة، وتم اعتقال 15 شخصاً من أصل 25 شخصاً صدرت بحقهم أوامر القاء قبض بتهمة 4 ارهاب، وتمت مصادرة العشرات من قطع السلاح".

فيما ذكرت مديرية شرطة ذي قار، ببيان ورد لشفق نيوز، أنه "من خلال توفر معلومات دقيقة تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة الدواية ومركز كرمة بني سعيد وخلية الصقور الاستخبارية، من القبض على المتهم (ع. خ. ع) تولد 1996، ومهنته كاسب يسكن قضاء الدواية".

وبينت أنه "هرب من مستشفى الناصرية العام حيث كان المتهم مصاباً بطلق ناري ومطلوب بأربع قضايا جنائية مختلفة".

وفي محافظة ميسان الجارة لذي قار، ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة حصلت في قضاء الكحلاء جنوبي العمارة بين شابين بسبب خلافات سابقة على العمل في الشركة الصينية الموجود في احد الحقول النفطية بمحافظة بميسان".

واضاف انها "تطورت الى استخدام السلاح ما أدى الى مقتل أحد الشابين على الفور، فيما اصيب ابن عم له بجروح خطرة".

بدورها اعلنت مديرية شرطة البصرة، في بيان ورد لشفق نيوز، الحصيلة الامنية لأفواج طوارئ المحافظة خلال الـ٤٨ ساعة الماضية.

واوضحت انه "تم القاء القبض على ٥٣ متهما ومطلوبا قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة، ابرزها ٧ متهمين بالقتل، ومتهم بالشروع بالقتل، و٣ متهمين بالسرقة، ومتهمان اثنان بالنصب والاحتيال".

اشارت الى انه "تم ضبط ٣٦عجلة و٥٥ دراجة نارية مخالفة للتعليمات المرورية، و ٨ بنادق نوع كلاشنكوف ومخازن عتاد كلاشنكوف واعتدة مختلفة ومادة مخدرة وادوات لتعاطي المخدرات".