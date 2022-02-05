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مقتل وانتحار 4 اشخاص في بغداد وذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-02-05T19:15:13+0000
مقتل وانتحار 4 اشخاص في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في بغداد وذي قار، مساء اليوم السبت، بمقتل وانتحار اربعة اشخاص لأسباب مختلفة، ما بين خلافات عائلية وشخصية.

وقال المصدر الامني في بغداد لوكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة عائلية في مدينة الصدر شرقي العاصمة، تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما اسفر عن مقتل امرأة".

وبين ان الضحية "هي زوجة شقيق الجاني وتدعى (ن. ف) تولد ١٩٨٥، فيما لاذ الجاني بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيرا الى ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة لدائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والتوصل الى الجاني للقبض عليه".

واضاف المصدر ان "شاباً في مقتبل العمر أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في منطقة العبيدي شرقي بغداد"، مبينا ان "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار وما اذا كانت هناك شبهة جنائية".

وعلى صعيد متصل، مصدر امني في ذي قار لوكالة شفق نيوز، ان "رجلاً يبلغ من العمر 68 عاما أصيب بعدة رصاصات في جسده اثناء عمله في أرضه الزراعية في قرية (السميجة) بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "المجنى عليه قُتل بسبب خلافات سابقة".

وتابع انه في حادث اخر "لقي شاب يبلغ من العمر 27 عاما مصرعه اثناء سقوطه من جرار زراعي (تراكتور) في إحدى قرى قضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار".

واشار إلى ان "الاجهزة الامنية نقلت جثة الشاب للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها".

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