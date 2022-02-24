مقتل واصابة 4 اشخاص بـ"عراضة" عشائرية وسط الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن 4 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بـ"عراضة" عشائرية وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عراضة عشائرية وقعت في حي الشهداء، وسط مدينة الناصرية، بمناسبة مرور 7 أيام على وفاة أحد الشباب من أقرباء الضحايا بالمحافظة، ما تسببت بمقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين.

وأضاف المصدر، ان "الحادث وقع نتيجة سقوط بندقية أحد الرماة المشاركين في العراضة العشائرية من يده"، لافتا إلى أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج ".