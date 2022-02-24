سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل واصابة 4 اشخاص بـ"عراضة" عشائرية وسط الناصرية

Category: أمـن

Date: 2022-02-24T16:56:52+0000
مقتل واصابة 4 اشخاص بـ"عراضة" عشائرية وسط الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن 4 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بـ"عراضة" عشائرية وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عراضة عشائرية وقعت في حي الشهداء، وسط مدينة الناصرية، بمناسبة مرور 7 أيام على وفاة أحد الشباب من أقرباء الضحايا بالمحافظة، ما تسببت بمقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين.

وأضاف المصدر، ان "الحادث وقع نتيجة سقوط بندقية أحد الرماة المشاركين في العراضة العشائرية من يده"، لافتا إلى أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج ".

related

مسلحون عشائريون يهاجمون منزل ضابط رفيع جنوبي العراق

Date: 2021-08-25 06:30:55
مسلحون عشائريون يهاجمون منزل ضابط رفيع جنوبي العراق

الناصرية تشتعل بعد اختطاف ناشط وإصابة آخر

Date: 2020-09-19 21:24:05
الناصرية تشتعل بعد اختطاف ناشط وإصابة آخر

ذي قار.. وفاة رجل سبعيني وطفلة في حادثي دهس وإحباط محاولتي انتحار

Date: 2021-11-04 13:49:57
ذي قار.. وفاة رجل سبعيني وطفلة في حادثي دهس وإحباط محاولتي انتحار

قوة أمنية من ذي قار تحرر فتاة مختطفة في بغداد

Date: 2021-06-26 11:02:34
قوة أمنية من ذي قار تحرر فتاة مختطفة في بغداد

مقتل وانتحار 4 اشخاص في بغداد وذي قار

Date: 2022-02-05 19:15:13
مقتل وانتحار 4 اشخاص في بغداد وذي قار

ذي قار.. نزاع عشائري "طاحن" وسط عجز قوات الأمن

Date: 2021-03-22 16:50:08
ذي قار.. نزاع عشائري "طاحن" وسط عجز قوات الأمن

في ذي قار.. اعتقال موظف حكومي يتاجر بالمخدرات وفتاة بغدادية هاربة من ذويها

Date: 2021-10-06 18:34:39
في ذي قار.. اعتقال موظف حكومي يتاجر بالمخدرات وفتاة بغدادية هاربة من ذويها

النجف وذي قار.. مصرع شخصين والإطاحة بـ"أخطر" تاجر مخدرات

Date: 2021-06-05 16:21:48
النجف وذي قار.. مصرع شخصين والإطاحة بـ"أخطر" تاجر مخدرات