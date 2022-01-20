مقتل واصابة 4 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدران امنيان في ديالى وصلاح الدين، مساء اليوم الخميس، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص في حادثين منفصلين في المحافظتين.

وقال المصدر من ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً نشب بين اقارب بسبب خلاف على قطعة أرض، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين، في ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة".

وأضاف أن "الجرحى تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي حادث اخر، افاد مصدر في صلاح الدين، بمصرع شاب بحادث سير على طريق تكريت – طوزخرماتو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الشاب توفي جراء انقلاب عجلته على طريق تكريت – طوزخرماتو شرقي صلاح الدين مشيرا الى نقل الجثة الى الطب العدلي".