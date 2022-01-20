سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل واصابة 4 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-01-20T17:11:01+0000
مقتل واصابة 4 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدران امنيان في ديالى وصلاح الدين، مساء اليوم الخميس، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص في حادثين منفصلين في المحافظتين.

وقال المصدر من ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً نشب بين اقارب بسبب خلاف على قطعة أرض، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين، في ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة".

وأضاف أن "الجرحى تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

 وفي حادث اخر، افاد مصدر في صلاح الدين، بمصرع شاب بحادث سير على طريق تكريت – طوزخرماتو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الشاب توفي جراء انقلاب عجلته على طريق  تكريت – طوزخرماتو شرقي صلاح الدين مشيرا الى نقل الجثة الى الطب العدلي".

related

بحادثين منفصلين.. إصابات في صفوف المدنيين بديالى وصلاح الدين

Date: 2021-09-02 13:30:03
بحادثين منفصلين.. إصابات في صفوف المدنيين بديالى وصلاح الدين

مصرع مدني واختطاف طفل من يد والدته بحادثين في محافظتين

Date: 2020-10-11 11:46:50
مصرع مدني واختطاف طفل من يد والدته بحادثين في محافظتين

مصرع مدني وإصابة آخر بحادثين منفصلين في ديالى

Date: 2021-10-20 09:49:18
مصرع مدني وإصابة آخر بحادثين منفصلين في ديالى

في محافظتين عراقيتين.. انتحار عسكري بظروف غامضة ومصرع مدني بحادث سير

Date: 2021-08-18 16:05:53
في محافظتين عراقيتين.. انتحار عسكري بظروف غامضة ومصرع مدني بحادث سير

داعش يعود لـ"مصائد الموت" بتنفيذ الهجمات في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-07-19 14:40:08
داعش يعود لـ"مصائد الموت" بتنفيذ الهجمات في محافظتين عراقيتين

مصرع واصابة 3 من الشرطة بحادث سير في صلاح الدين

Date: 2021-05-08 10:20:58
مصرع واصابة 3 من الشرطة بحادث سير في صلاح الدين

قصف بقذائف الهاون شمالي صلاح الدين وإغلاق مركز انتخابي جراء شجار مسلح بديالى

Date: 2021-10-10 09:36:03
قصف بقذائف الهاون شمالي صلاح الدين وإغلاق مركز انتخابي جراء شجار مسلح بديالى

خطة لإغلاق "ممر الموت" بين محافظتين عراقيتين وإعادة الهاربين من داعش

Date: 2021-07-26 07:04:11
خطة لإغلاق "ممر الموت" بين محافظتين عراقيتين وإعادة الهاربين من داعش