مقتل واصابة 3 أطفال اشقاء بينهم فتاة بانفجار لغم حربي في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة البصرة، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة 3 أطفال اشقاء بينهم بنت بانفجار لغم حربي من مخلفات الجيش السابق.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "طفلين توفيا (الاول عمره 8 سنوات، والثاني شقيقته عمرها 5 سنوات)، فيما أصيب شقيقهم الثالث وعمره 6 سنوات وهو بحالة حرجة، نتيجة انفجار لغم حربي من مخلفات الجيش السابق قرب الجسر المضروب في الرميلة الجنوبية بمحافظة البصرة".

وأضاف المصدر، أن "قوات امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما أرسلت المصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".