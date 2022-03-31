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مقتل واصابة 3 أشخاص بحادث مروع على طريق حلة – النجف

Category: أمـن

Date: 2022-03-31T07:10:01+0000
مقتل واصابة 3 أشخاص بحادث مروع على طريق حلة – النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني ، يوم الخميس، بمقتل واصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم عجلتين على طريق الحلة – نجف ، إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تصادم وقع بين عجلتين أحدهما نوع دوج والأخرى نوع تريلة على طريق حلة – نجف وتحديداً مقابل العمارات السكنية في محافظة بابل، ما أدى الى مقتل شخص في الحال واصابة إثنين آخرين".

وأضاف المصدر أن "مفارز الإنقاذ في مركز رتل الطوارئ في محافظة بابل تمكنت من انتشال جثة المتوفى والمصابين باستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقلت الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل الى الطب العدلي.

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