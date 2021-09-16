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مقتل واصابة شخصين وانتشال جثة من مشروع ماء في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-16T08:35:26+0000
مقتل واصابة شخصين وانتشال جثة من مشروع ماء في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بمقتل شخص وإصابة آخر عندما فتح مجهولون النيران صوبهم شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه شخصين وهم اولاد عم ضمن حي طارق في مدينة الصدر ما أسفر عن مقتل احدهما وهو منتسب بالحشد الشعبي واصابة الآخر بجروح خطيرة

ووفقا للمصدر فإن المعلومات تشير الى ان اسباب الحادث نتيجة خلافات عشائرية.

وفي حادث آخر انتشلت قوة امنية من النجدة النهرية جثة شاب غريق مجهول الهوية من داخل مشروع القناة تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها، حسب المصدر.

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