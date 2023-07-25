مقتل واصابة شخصين بهجوم مسلح وسط جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل واصابة شخصين بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية فتحا نيران أسلحتهما قرب دائرة المرأة وسط ميسان صوب اثنين آخرين، فقتلا أحدهما على الفور، فيما اصيب الثاني بجروح بليغة، ثم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وبين المصدر، ان " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته وأسبابه".