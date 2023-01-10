مقتل واصابة شخصين بحادثي اطلاق نار في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة شخصين بحادثين منفصلين بمنطقتين متفرقتين من العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين قتلوا شخصا مواليد العام 2005 باسلوب اطلاق النار عليه برصاصة استقرت في منطقة الرأس من الجسد ضمن شارع الفلاحات حي "ابو دشير" في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وأضاف المصدر أن شخصا ملثما يستقل دراجة نارية اقدم على اطلاق النار على احد الاشخاص بالقرب من احد المقاهي ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة مما اسفر عن اصابته برصاصتين بين الساق الأيمن والأيسر ولاذ المسلح بالفرار الى جهة مجهولة.