مقتل واصابة ثلاثة مدنيين بنزاع على أرض زراعية في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مساء يوم الخميس، عن مقتل مدني واصابة اثنين باشتباك مسلح على أرض زراعية جنوب شرقي كركوك.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزاعا مسلحا وقع بين اشخاص في قرية باوه التابعة لناحية ليلان (35 كم جنوب شرقي كركوك)".

واشار المصدر؛ إلى ان "النزاع نشب على خلفية ارض زراعية وجرى اشتباك مسلح بين الطرفين، أسفر عنه مقتل مدني واصابة اثنين آخرين جراء الاشتباك المسلح".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت الى موقع الحادثة ونقلت الجثة للطب العدلي والمصابين الى المستشفى للعلاج وفتحت تحقيقا بالحادثة".