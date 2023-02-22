بميسان .. خلاف على "كلب" يشعل نزاعاً عشائرياً "طاحناً" يخلّف قتيلاً وجريحين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول، يوم الأربعاء، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص بنزاع عشائري عنيف وقع في محافظة ميسان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ باندلاع نزاع عشائري طاحن في ناحية الكميت بمحافظة ميسان بين افراد عشيرة الموزان باستخدام السلاح المتوسط والثقيل.

وأضاف أن النزاع أدى لمقتل شخص واصابة 2 اخرين بجروح خطرة، حيث تمكنت القوات الامنية من السيطرة على الحادث بالقوة.

كما أشار المصدر إلى أن سبب اندلاع النزاع بين الطرفين يعود لخلاف سابق تسبب به حيوان نوع (كلب) وتجدد اليوم.