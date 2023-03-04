مقتل واصابة ثلاثة اشخاص باطلاق نار في بغداد والشرطة تعتقل احد المتهمين

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة بغداد، يوم السبت، بمقتل شخص واصابة اثنين آخرين بحادث اطلاق نار في إحدى مناطق العاصمة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن مفارز مركز شرطة الفحامة التابع الى قيادة شرطة بغداد/الرصافة تمكنت من القاء القبض على متهم بالقتل في بغداد.

وأوضح البيان أن العملية تمت بعد ان قام ثلاثة متهمين بإطلاق النار على احد المواطنين مما ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين ليتم تشكيل فريق عمل.

وأضافت الشرطة في بيانها أنه، بعد الجهود الحثيثة تمكن الفريق من القبض على المتهم خلال ساعتين فقط والذي اعترف أثناء التحقيق بارتكابه للجريمة، مشيرة إلى أن البحث جارٍ عن المتهمين الآخرين.