سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل نقيب واصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-05-08T17:54:42+0000
مقتل نقيب واصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بمقتل ضابط في الجيش العراقي، واصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة في قاطع الزركة شرقي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عبوة ناسفة انفجرت على دورية من الفوج الرابع لواء 34 الفرقة الثالثة تابعة للجيش العراقي في منطقة الزركة 40 كم غرب طوزخرماتو، ما أسفر عن مقتل نقيب واصابة جندي بجروح.

واضاف المصدر؛ ان العبوة انفجرت أثناء عودة الدورية من واجب أمني، مشيرا إلى أن "تعزيزات من الجيش هرعت الى مكان الحادث ونقلت جثة النقيب واخلت الجريح وشنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم".

وتشهد مناطق الزركة شرقي محافظة صلاح الدين، حوادث أمنية مستمرة لقربها من سلسلة تلال حمرين ومعاقل التنظيمات المسلحة.

related

تداعيات كمين "المسحك".. طوز خرماتو تستنفر "استخباريا" تحسبا لهجمات داعشية

Date: 2020-11-23 09:29:56
تداعيات كمين "المسحك".. طوز خرماتو تستنفر "استخباريا" تحسبا لهجمات داعشية

جرحى بانفجار مفخخة يستهدف السوق الكبير بطوزخورماتو

Date: 2020-03-16 08:24:42
جرحى بانفجار مفخخة يستهدف السوق الكبير بطوزخورماتو

العمليات المشتركة تطمئن وتؤكد "استحالة" عودة سيطرة داعش على مدن عراقية

Date: 2021-02-04 09:37:39
العمليات المشتركة تطمئن وتؤكد "استحالة" عودة سيطرة داعش على مدن عراقية

استراليا تعتزم منع عودة مواطنين لها قاتلوا في صفوف داعش بالعراق وسوريا

Date: 2019-07-23 16:46:49
استراليا تعتزم منع عودة مواطنين لها قاتلوا في صفوف داعش بالعراق وسوريا

اصابة جنديين في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش في ديالى

Date: 2021-01-02 17:22:58
اصابة جنديين في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش في ديالى

الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

Date: 2019-10-26 22:06:15
الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

مفارز جوالة من 5 عناصر .. داعش يعود الى الانبار عبر "المصائد" والهجمات المباغتة

Date: 2020-12-10 09:54:15
مفارز جوالة من 5 عناصر .. داعش يعود الى الانبار عبر "المصائد" والهجمات المباغتة

رصاصة قناص تودي بحياة جندي شرقي صلاح الدين

Date: 2021-02-03 06:00:16
رصاصة قناص تودي بحياة جندي شرقي صلاح الدين