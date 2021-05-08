مقتل نقيب واصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بمقتل ضابط في الجيش العراقي، واصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة في قاطع الزركة شرقي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عبوة ناسفة انفجرت على دورية من الفوج الرابع لواء 34 الفرقة الثالثة تابعة للجيش العراقي في منطقة الزركة 40 كم غرب طوزخرماتو، ما أسفر عن مقتل نقيب واصابة جندي بجروح.

واضاف المصدر؛ ان العبوة انفجرت أثناء عودة الدورية من واجب أمني، مشيرا إلى أن "تعزيزات من الجيش هرعت الى مكان الحادث ونقلت جثة النقيب واخلت الجريح وشنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم".

وتشهد مناطق الزركة شرقي محافظة صلاح الدين، حوادث أمنية مستمرة لقربها من سلسلة تلال حمرين ومعاقل التنظيمات المسلحة.