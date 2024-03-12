مقتل نجل مدير شرطة سليمان بيك بهجوم مسلح وسط كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بمقتل نجل مدير شرطة سليمان بيك برصاصة في الرأس من قبل مجهولين وسط المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار، مساء اليوم، على منتسب في شرطة محافظة صلاح الدين، وهو نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وعن تفاصيل العملية، بين المصدر، أن "المسلحين قاموا بإطفاء خط مولد الكهرباء عن منزله في حي 55 وسط كركوك، وعند خروجه لباب المنزل أطلقوا عليه رصاصة في الرأس".

وأضاف المصدر، أن "المسلحين فروا الى جهة مجهولة، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق في الحادث".