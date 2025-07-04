مقتل نجل قيادي في "العصائب" باشتباك مسلح في ميسان

شفق نيوز – ميسان

أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، يوم الجمعة، بمقتل نجل قيادي في حركة عصائب أهل الحق، إثر اشتباك مسلح وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شابا في العشرينات من عمره وهو نجل قيادي في حركة عصائب أهل الحق بمحافظة ميسان، قتل باشتباك مسلح على الطريق الحولي وسط مدينة العمارة مركز المحافظة".

وأضاف ان "الطرف المهاجم تعرض احد عناصره لجروح اثناء صد الهجوم الذي تعرض له المجني عليه ومن معه"، لافتا إلى ان "قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي".

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الاشتباك ناتج عن ثأر عشائري".