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مقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة الأسبق بالعراق "أبو عمر البغدادي" ووالي الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-12-10T11:16:06+0000
مقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة الأسبق بالعراق "أبو عمر البغدادي" ووالي الأنبار

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، مقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة الأسبق بالعراق "أبو عمر البغدادي" ووالي الأنبار.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت بعد متابعة دقيقة وملاحقة استثنائية في صحراء القائم وشمال الرطبة والكيلو 160".

وأضاف المصدر، أن "القوة تمكنت من قتل المدعو (صهيب حامد الزاوي)، نجل زعيم تنظيم القاعدة الأسبق أبو عمر البغدادي، ومعه ما يسمى بـ(والي الأنبار)".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية بمسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم داعش، في ما تسمى "ولاية جنوب الرطبة" غربي محافظة الأنبار، وتسليمه لجهة الطلب بعد اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه.

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