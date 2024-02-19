مقتل "ناشط صدري" بعد اختطافه أمس في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل "ناشط ومدون" من اتباع التيار الصدري بعد اختطافه أمس في محافظة بابل.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بمقتل الناشط الصدري أيسر الخفاجي بعد اختطافه ظهر يوم أمس في بابل.

وبين أنه تم العثور على جثته صباح اليوم على طريق السريع الدولي.

وأفادت مصادر أمنية أمس باختطاف الخفاجي في بابل، وهو مدون وناشط من أتباع التيار الصدري، ويعمل ضمن إعلام فصيل سرايا السلام التابع للتيار.

وعقب خبر اختطافه أمس، شهدت مناطق بمحافظة بابل استنفار وانتشار لعناصر السرايا (الجناح المسلح للتيار الصدري).