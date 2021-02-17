مقتل أم على يد طفلتها في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بأن امرأة لقيت مصرعها على يد طفلتها بطلق ناري، وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة تبلغ من العمر 48 عاما من سكنة منطقة الإسكان الصناعي، لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري في الرأس تلقته من ابنتها البالغة من العمر 11 عاما أثناء عبث الأخيرة بالسلاح".

وبين أن "المرأة توفيت على الفور وتم نقل جثتها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الآخرين".

يشار إلى أن أغلب البيوت العراقية يوجد فيها قطعة سلاح أو أكثر، وحوادث القتل الخطأ أثناء عبث الأطفال بالأسلحة أو عند تنظيفها وإدامتها من قبل حاملها تحدث بين وقت وآخر.