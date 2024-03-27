مقتل "أم علي" يد ابنها جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل سيدة تدعى "أم علي" يد ابنها شمالي المحافظة بسبب خلاف عائلي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً أقدم على قتل أمه بواسطة آلة حادة (قامة) داخل منزلهم في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "سبب الحادث خلاف بين الطرفين، حيث أن الابن من متعاطي المواد المخدرة بحسب التحقيقات الأولية"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، وتمكنت من اعتقال الجاني قبل محاولته الهرب".