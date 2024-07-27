مقتل موظف وإصابة زوجته بجروح بعملية سطو مسلح وسط الكوت

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، بمقتل رجل واصابة زوجته بجروح جراء تعرض منزلهما الى عملية سطو مسلح من قبل مجهولين في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن موظفاً يعمل في المعهد التقني قُتل وأُصيبت زوجته بجروح بليغة بعد تعرضهما لعملية سطو مسلح في منزلهما الواقع بمنطقة "السياسيين" وسط مدينة الكوت.

ونادرا ما تشهد مدينة الكوت مثل هكذا حوادث لما تتمتع به من استقرار واستتباب أمني منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 على يد القوات الامريكية وحلفائها ولغاية الآن.