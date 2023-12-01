مقتل موظف واصابة منتسب بنزاع مسلح بين "أبناء العم" في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بمقتل موظف واصابة منتسب أمني بشجار مسلح بين أبناء عمومة، شمالي شرق بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "موظفاً منسوب الى احدى دوائر الصحة في المحافظة لقي مصرعه وأصيب قريبه وهو منتسب في الشرطة بشجار مسلح بالأسلحة بين عدد من أبناء العمومة في قرية (سراجق) التابعة لناحية السلام، 25 كم شمال شرق بعقوبة، بسبب مشاكل عائلية".

وأضاف أن "أسباب الشجار عائلية وفق التحقيقات الأولية التي أجرتها قوة امنية وصلت إلى مكان الحادث لفض النزاع واعتقلت عدداً من المتهمين بالتسبب في الشجار المسلح".

وتشهد ديالى بشكل مستمر شجارات ونزاعات بين الأقارب لأسباب اجتماعية أو مالية.