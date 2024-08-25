مقتل موظف حكومي على يد مسلحين مجهولين جنوبي ميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الأحد، بمقتل موظف حكومي بهجوم مسلح جنوبي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "موظفا في مديرية الدفاع المدني قتل بهجوم مسلح في ناحية العزير جنوبي مدينة العمارة مركز المحافظة عندما فتح مسلحون النار عليه بسبب ثأر عشائري سابق بينهما".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت القوات الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".