مقتل موظف حكومي بهجوم مسلح شمالي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمقتل موظف بهجوم مسلح شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "موظفا في الأربعينات من عمره يعمل في أحد المشاريع الاروائية التابعة لوزارة الموارد المائية بمنطقة البدعة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون أثناء التحاقه بعمله الوظيفي الخفر".

وبين المصدر، أن "المجنى عليه تلقى 5 رصاصات في جسده نتيجة الهجوم المسلح، فيما لا تزال ظروف الجريمة غامضة، حيث فتح تحقيق موسع بالحادث لمعرفة ملابساته".