مقتل موظف حكومي بهجوم مسلح جنوب العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار اليوم الاثنين، بمقتل موظف حكومي بهجوم مسلح، شرقي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "موظفا حكوميا يعمل بصفة حارس في إحدى المؤسسات الحكومية في الخمسينات من عمره قتل بهجوم مسلح داخل مركبته في منطقة آل حسن التابعة لقضاء سيد دخيل، شرقي مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "سبب قتل المجنى عليه هو ثأر عشائري سابق بين عشيرة المجني عليه والجناة الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما بدأت القوات الامنية البحث عنهم وفتحت تحقيقا بالحادث".