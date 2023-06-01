مقتل موظف حكومي بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الخميس، بأن شخصا يعمل بوظيفة حكومية قتل وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين اقتحموا إحدى الصيدليات في شارع الماطور وسط مدينة ميسان مركز المحافظة وقاموا بقتل شخص يعمل بصفة (معاون صيدلي) بعدة رصاصات"، مبينا ان "المجنى عليه يعمل ايضاً موظفاً في دائرة صحة ميسان".

وأضاف المصدر، ان "واقعة القتل حدثت بسبب ثأر عشائري سابق بين الطرفين"، مؤكدا ان "الأجهزة الامنية نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".