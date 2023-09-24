مقتل موظف حكومي بمشاجرة مسلحة واستهداف منزل منتسب في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل موظف حكومي نتيجة مشاجرة مسلحة في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة اندلعت، مساء اليوم، بين عدد من الأشخاص في منطقة الفضيلية، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدسات) ما أسفر عن مقتل أحد أطراف المشاجرة، والذي يعمل منتسب في وزارة النفط.

وأشار المصدر، إلى تطويق مكان الحادث من قبل الشرطة، التي نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر بالعاصمة بغداد، أخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن قنبلة يدوية هجومية رماها مجهولون على منزل منتسب في وزارة الداخلية ضمن منطقة الكمالية شرقي بغداد، دون إصابات.

وأوضح أن انفجار القنبلة تسبب بأضرار مادية، مبينا أن الدعوى سجلت ضد مجهول.