مقتل موظف بمصرف الرشيد طعنا بسكين في بغداد

شفق نيوز/ عثرت قوة امنية، يوم الخميس، على جثة موظف في مصرف الرشيد مقتول داخل منزله جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن القتيل عثر عليه داخل منزله بمنطقة عرب جبور في الدورة جنوبي بغداد، مشيرا إلى أن اسلوب القتل تم بطعنات سكين وعثر على رقبته سلك شاحن.

وأضاف أن القوة الأمنية قامت برفع الجثة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة.

وفي الأثناء؛ كشف المصدر؛ أن الموظف كان وحيدا في منزله بعد قيامه بإرسال زوجته الى اهلها في محافظة صلاح الدين بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وتابع ان ذوي الموظف وجهوا التهمة لشخص يسكن قريبا على منزل المجني عليه، قالوا إن بينهما مشاكل شخصية.